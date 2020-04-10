Заместитель министра обороны Тимур Иванов сообщил, что строительство военных госпиталей идет с опережением графика.К 15 мая в России появятся 16 клиник, четыре из которых уже переводят на постоянную систему электроснабжения.

Заместитель министра обороны Тимур Иванов сообщил, что строительство военных госпиталей идет с опережением графика. Сейчас на объектах трудятся более 7,5 тысячи человек, работают круглосуточно — в три смены. К 15 мая в России появятся 16 военных госпиталей. Клиники в Подмосковье, Нижнем Новгороде и Калининграде уже переводят на постоянную систему электроснабжения.В Севастополе скоро откроется госпиталь на 60 мест. Для города и полуострова в целом это огромная помощь, ведь Крым – традиционно регион, где количество живущих и прописанных людей сильно разнится, а эпидемиологическая обстановка сейчас все больше обостряется. Всех въезжающих из Московского региона и Санкт-Петербурга в обязательном порядке отправляют на карантин, тестов проводят все больше, но и это пока не останавливает угрозу – ожидается рост числа заболевших.Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев отмечает: "Каждому городу по нормативам прописано количество инфекционных коек. У нас в Севастополе, конечно, перевели больницу в моногоспиталь – 220 коек создаем, но в городе большое количество людей, которые владеют недвижимостью, просто приезжают и не имеют регистрации.Шестнадцать таких же, как в Севастополе, многофункциональных медицинских центров сейчас строят по всей России. На четырех площадках — в Нижнем Новгороде, Одинцове, Подольске и Калининграде — клиники уже переводят на постоянную систему электроснабжения. Достроить новые больницы обещают к концу мая, а первые восемь центров сдадут уже в апреле. В Министерстве обороны РФ, специалисты которого привлечены к строительству, считают это задачей государственной важности.Заместитель министра обороны России Тимур Иванов лично посещает строительные площадки. Сроки строительства рекордные — от 46 до 50 дней на объект, но все работы ведутся в соответствии с условиями на местах. В Ростове-на-Дону, например, строительство уже на стадии подключения коммуникаций, закончить его обещают даже раньше срока, хотя госпиталь будет больше, чем многие другие. "Учитывая, что территория довольно разная, мы строим их разные по конфигурации. Госпитали варьируются от 60 койко-мест до 200 койко-мест. У нас два таких госпиталя по всей стране: здесь один и в Новосибирске – на 160 койко-мест", — поясняет Тимур ИвановВ Волгограде размах поменьше – госпиталь на 100 мест. Завершить строительство обещают на две недели раньше срока – не к 15 мая, а уже к 30 апреля. Металлокаркас уже готов, сделана обшивка, установлены сэндвич-панели, сейчас монтируются внутренние инженерные коммуникации – свет, вода, канализация, интернет. На этой стройке практически круглосуточно работают почти 550 человек.В Калининграде, чтобы не задерживать темпы стройки, задействовали Балтийский флот – именно его корабли доставляют все необходимое. Используют паромную линию, из порта в Финском заливе сделано пять рейсов. На борту — 28 автомобилей со строительными материалами и техника — автокраны, экскаваторы, самосвалы и не только. А с начала недели задействовали и авиацию: чтобы переправить 12 тысяч квадратных метров сэндвич-панелей и других стройматериалов, самолеты сделали 5 вылетов. Стройка в Калининграде – одна из четырех, где госпиталь уже переключают на постоянное электроснабжение. В нем будет 100 мест.Более половины работ выполнено уже на каждой из 16-ти площадок по всей России, и скоро в новые больницы начнут завозить аппараты ИВЛ. Оснастят клиники и компьютерными томографами, оборудованием анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигинации и другой современной техникой для максимально эффективного лечения.