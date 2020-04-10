Китайские медики предлагают два самых эффективных, по их мнению, способа лечения коронавирусной инфекции: насыщение кислородом крови и переливание плазмы крови от переболевших пациентов.

Китайские медики предлагают два самых эффективных, по их мнению, способа лечения коронавирусной инфекции: насыщение кислородом крови и переливание плазмы крови от переболевших пациентов.Это основные методы, которые успешно практикуются в Поднебесной в настоящее время, рассказал в эфире "60 минут" корреспондент ВГТРК в Пекине Александр Балицкий.При этом он напомнил, что в самом начале эпидемии в стране не было никакого понимания, чем лечить коронавирус. Первые тест-системы появились только в конце января, не говоря о лекарствах. Китаю ничего не оставалось, как использовать уже известные препараты, зарекомендовавшие себя при лечении атипичной пневмонии, респираторных заболеваний или иммунодефицита человека.Собкор подчеркнул, что в январе и феврале госкомитет здравоохранения Китая еженедельно публиковал все новые рекомендации с оговоркой, что они лишь предположительно могут помочь.Что касается китайских традиционных методов лечения, Балицкий отметил: в 80% случаев они помогали, по крайней мере поддерживали иммунитет и способствовали выздоровлению.Журналист особо отметил, что сейчас китайские медики делают упор на разработку вакцины против коронавируса.По его словам, разработкой вакцины занимаются лаборатории самых разных институтов. Одна из таких лабораторий еще 16 марта заявила о начале клинических испытаний. Для них отобрали 108 добровольцев, сформировали три группы по 36 человек в возрасте от 8 до 60 лет. Каждой группе вводили антитела разной концентрации."Теперь ведется наблюдение за поведением организма каждого из испытуемых. Пока все они чувствуют себя хорошо", — сообщил в заключение Балицкий, уточнив, что клинические испытания продолжатся до конца года.В последние недели эпидемиологическая ситуация в Китае улучшилась, но при этом увеличилось число завозных случаев инфекции. Многие жители Поднебесной полагают, что приехавшие из других стран больные являются иностранными гражданами. МИД КНР с 28 марта запретил въезд в страну иностранцам по действующим визам и видам на жительство.