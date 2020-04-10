Новый антирекорд: число заразившихся коронавирусом в мире превысило полтора миллиона человек. Почти треть из них находится в Соединенных Штатах. Страна вторые сутки подряд показывает самый высокий показатель смертности от COVID-19. В этот раз вирус всего за 24 часа унес жизни почти двух тысяч человек. Белый дом настроен оптимистично и успевает еще завязать очередной спор с Ираном.

Новый антирекорд: число заразившихся коронавирусом в мире превысило полтора миллиона человек. Почти треть из них находится в Соединенных Штатах. Страна вторые сутки подряд показывает самый высокий показатель смертности от COVID-19. В этот раз вирус всего за 24 часа унес жизни почти двух тысяч человек. Белый дом настроен оптимистично и успевает еще завязать очередной спор с Ираном.Что ни день, то новый антирекорд. За прошедшие сутки в США зафиксирован очередной максимум по смертности среди инфицированных коронавирусом – 1973 человека. Ситуация в стране ухудшается день за днем. Больницы и морги переполнены. Число заразившихся приближается к полумиллиону, но президент полон оптимизма, в том числе и в экономическом вопросе."Цифры меняются каждый день, и мы вскоре преодолеем пик. Если каждый американец будет придерживаться принципов социального дистанцирования, мы победим невидимого врага. Спасем бесчисленное количество человеческих жизней. Свет в конце тоннеля уже виден, все вернется на свои места. И я уже попросил конгресс выделить дополнительно 250 миллиардов долларов на программу по поддержке зарплат. Это позволяет малому бизнесу сохранить своих работников и быть готовыми к скорому возобновлению работы", — говорит президент США Дональд Трамп.Затронул Трамп и тему помощи Ирану, который уже обвинил Вашингтон в медицинском терроризме. Заявление от Тегерана последовало после того, как госдеп выступил против любой финансовой помощи Исламской республике в период пандемии.Президент США в свою очередь подчеркнул, что если кто-то из союзников отправляет медпомощь Ирану, то самого Трампа это нисколько не волнует. В Иране заболевших в семь раз меньше, чем в Штатах. Часть населения возвращается к работе, но о снятии карантина речи не идет. Скорее наоборот: защитные меры усиливаются. К примеру, теперь водителей автобусов и такси прячут от пассажиров за пластиковой пленкой."У нас нет фиксированной зарплаты, и две недели нам пришлось простаивать", — говорит водитель такси Мохаммед Ибрагим Сагхафи. — Теперь же нам нужно как-то себя защитить внутри машины, чтобы не заразиться и не заразить наших близких. Поэтому я теперь окружен пластиком. Возможно, вирус останется на его поверхности в течение двух дней, если пассажир чихнет. Поэтому важно, чтобы и пассажиры были сознательными – надевали маску, прежде чем сесть в такси, чтобы пресечь распространение вируса".В соседней Турции также решили усилить меры по защите граждан от коронавируса; в частности, начали следить за соблюдением режима самоизоляции заразившихся при помощи сотовых операторов. Если заболевший покинет свою квартиру, ему на мобильный поступит звонок с предупреждением. Стоит к нему не прислушаться, и данные о перемещении передадут в полицию.В Афганистане пока не до штрафов и слежки. Здесь обеспокоены нехваткой аппаратов для искусственной вентиляции легких. Чтобы помочь больным, собирать механизмы готовы едва ли не в гаражах. Так, женская команда по робототехнике уже перебрала старенькую "Тойоту Короллу", чтобы сконструировать из ее частей два аппарата."Число инфицированных коронавирусом в стране растет день ото дня. И в большинстве случаев пациенты сталкиваются с нехваткой кислорода. Мы хотим собрать аппарат для подачи кислорода в это непростое время, чтобы помочь людям. Мы поговорили с врачами, они вынуждены помогать больным дышать при помощи резиновой груши, постоянно ее сжимая. Мы же сейчас собираем для этих нужд два аппарата. Они отличаются от аппаратов ИВЛ, но безусловно помогут людям, которым тяжело дышать", — говорит Сомайя Фрахи, капитан команды по робототехнике.Другое применение автомобилю нашли в Индии. Основатель музея транспорта из города Хайдарабад за 10 дней собрал Коронавирус на колесиках. Автомобиль необычной формы может разгоняться до 40 километров в час с одной единственной целью: напомнить жителям города, что вирус пока еще рядом, кружит вокруг, и гражданам лучше оставаться дома.