Помимо аппаратов искусственной вентиляции легких, масок для лица и медработников, США испытывают острую нехватку специалистов, владеющих COBOL — одним из старейших языков программирования

Помимо аппаратов искусственной вентиляции легких, масок для лица и медработников, США испытывают острую нехватку специалистов, владеющих COBOL — одним из старейших языков программирования. Все дело в том, что американские биржи труда до сих пор оперируют языком полувековой давности, и не справляются с учетом людей, лишившихся работы из-за вспышки коронавирусной инфекции.По словам губернатора Нью-Джерси Фила Мерфи, за последние две недели заявки на пособие по безработице подали свыше 362 тысяч жителей штата. Однако устаревшие компьютерные системы, созданные более 40 лет назад, не могут выдержать такого объема нагрузки. Политик призвал к помощи волонтеров, которые знают, как работать с появившимся в конце 1950-х языком.Кроме Нью-Джерси, COBOL применяют госслужбы Коннектикута, Мэна, Род-Айленда, Миссисипи и Оклахомы. Эти штаты смогут модернизировать свои системы не раньше следующего года.Первая версия COBOL (Common Business Oriented Language) вышла в 1959 году. "Это язык программирования, который использовался для создания очень значительного процента бизнес-систем в 60-х, 70-х и даже в 80-х годах", — рассказал CNN эксперт по кибербезопасности Джозеф Стейнберг.COBOL широко применялся в различных социальных учреждениях, финансовых и административных системах США, но со временем его вытеснили другие языки. "Как правило, контингент людей, владеющих COBOL, намного старше среднего возраста программиста, — сказал Стейнберг. — Многие американские университеты исключили COBOL из своих учебных программ по информатике в 1980-х".Несмотря на это, различные компании по всему миру используют 220 миллиардов строчек кода на COBOL. По подсчетам Reuters, "древний" язык отвечает за работу 43% банковских систем и стоит за 95% операций, проводящихся в банкоматах. В США им активно пользуются такие ведомства, как министерство по делам ветеранов, министерство юстиции и управление социального обеспечения.