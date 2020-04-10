У Стаса Михалова, переболевшего пневмонией, все тесты на коронавирус показали отрицательный результат. Однако когда певец сделал портативный тест, он выявил антитела к опасной инфекции. Это значит, что коронавирус у него был. В Прямом эфире - о том, почему тесты показывают разные результаты.

В последнее время сразу несколько звезд российской эстрады находились в больницах с подозрением на коронавирус.К счастью, уже выписаны Лев Лещенко и Игорь Николаев, в больнице остается Надежда Бабкина. Оказалось, что несколько недель в госпитале в Лапино провел и Стас Михайлов.У всех была пневмония, при этом тесты на коронавирус показывали разные результаты. У кого-то они все были отрицательными, у кого-то – сначала положительными, потом – отрицательными.У Стаса Михалова, например, все четыре теста показали отрицательный результат.Однако когда певец уже дома сделал портативный тест, то он выявил антитела к опасной инфекции. Это значит, что Михайлов коронавирусом все-таки переболел.Почему тесты дают такие разные результаты и можно ли им доверять? Об этом известные врачи рассказывают в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".