Количество подписчиков нового стримингового сервиса Disney Plus, с момента запуска пять месяцев назад, перевалило за 50 миллионов, сообщает BBC. В последний раз, когда Disney сообщала статистику в феврале, абонентская база достигла 26,5 миллиона аккаунтов.С тех пор показатели почти удвоились, в том числе из-за карантинных мер, вызванных пандемией COVID-19, когда сотни миллионов людей по всему миру сидят дома.Disney Plus, который соперничает с Netflix и Amazon Prime, стал доступен в Великобританию и других частях Европы в прошлом месяце. Качество видео в потоковом сервисе, как и у других компаний, решено было понизить, но на росте пользовательской базы это, похоже, не отразилось негативно.Все три главных потоковых сервиса сейчас пользуются огромным спросом, так как кинотеатры остаются закрытыми, а люди вынуждены оставаться в домах.Первоначально компания Disney ставила перед собой цель достигнуть 60-90 миллионов абонентов к концу 2024 финансового года. Теперь рост подписчиков Disney Plus идет с опережением.Редактор BoxOfficeGuru.com Гитеш Пандя считает, что стриминговые сервисы будут продолжать расти и наращивать число подписчиков в течение значительного времени, так как многие потребители сейчас меняют свои привычки и именно потоковое вещание мгновенно стало источником качественных домашних развлечений взамен закрытым кинотеатрам.На прошлой неделе Disney Plus был запущен в Индии. Оттуда компания получила значительную прибавку к пользовательской базе — около 8 миллионов новых подписчиков. На фоне этих новостей акции Disney выросли на 7%.Стоит отметить, что Disney сильно пострадала от пандемии. Компания была вынуждена закрыть свои тематические парки по всему миру, а также приостановила производство нового контента и отложила запуски блокбастеров вроде "Мулан" или "Черной вдовы".Потоковый сервис Disney все еще отстает по числу подписчиков от Netflix и Amazon Prime Video. Netflix привлекла почти 9 миллионов подписчиков в IV квартале 2019 года. В конце прошлого года у нее было более 167 миллионов платных подписчиков во всем мире. Аудитория Amazon в настоящее время насчитывает свыше 150 миллионов зрителей.Но Disney Plus пока что демонстрирует намного более высокие темпы роста, чем конкуренты. Во многом это обусловлено высоким качеством контента от известнейших мировых студий — Disney, Pixar, Lucasfilm, Marvel и National Geographic. Эксперты отмечают, что Disney смогла за 5 месяцев достигнуть того, на что у Netflix ушло 7 лет. Впрочем, Netflix можно назвать пионером и первопроходцем в индустрии стриминга. Именно Netflix изменила ландшафт медиаиндустрии и заставила именитых конкурентов последовать ее пути.Кто победит в этой схватке, не так важно: в конечном итоге от обилия контента потребители только выиграют.