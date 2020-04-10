В Перми вынесли приговор трем ранее судимым жителям города. Они обвиняются в более чем 25 кражах. Как сообщили в краевой прокуратуре, с 4 сентября по 24 октября прошлого года в разных районах города обвиняемые совершали хищение самокатов и велосипедов, незаконно проникая в тамбуры квартир.

В Перми вынесли приговор трем ранее судимым жителям города. Они обвиняются в более чем 25 кражах, передает ГТРК "Пермь".Как сообщили в краевой прокуратуре, с 4 сентября по 24 октября прошлого года в разных районах города обвиняемые похищали самокаты и велосипеды, незаконно проникая в тамбуры квартир. В итоге по решению суда два злоумышленника приговорены к четырем годам лишения свободы и один — к пяти годам. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.