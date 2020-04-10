Так как в последнее время наблюдается рост спроса на умную бытовую технику, производители и продавцы такой техники получают немалые доходы. При этом именно умные колонки стали главным устройством, позволяющим контролировать другую технику внутри дома. Согласно данным компании Canalys, ведущей компании, которая занимается анализом рынка технологий, в 2019 году поставки умных колонок по всему миру превысили 100 миллионов.

Так как в последнее время наблюдается рост спроса на умную бытовую технику, производители и продавцы такой техники получают немалые доходы. При этом именно умные колонки стали главным устройством, позволяющим контролировать другую технику внутри дома.Согласно данным компании Canalys, ведущей компании, которая занимается анализом рынка технологий, в 2019 году поставки умных колонок по всему миру превысили 100 миллионов.Именно рынок умных устройств стал вторым крупнейшим рынком в секторе технологий после смартфонов.Ниже мы расскажем о 5 компаниях, который по итогам прошлого года поставили больше всего умных колонок.5. XiaomiXiaomi — китайская корпорация по производству смартфонов. Компания была основана в 2010 году. В 2019 году объем поставок умных колонок составил 14.1 миллионов. Доля рынка компании — 11.3%.4. AlibabaAlibaba – китайская корпорация, которая работает в области интернет-торговли. Ей принадлежат такие порталы, как Taobao.com, Tmall, Alibaba.com и ряд других. В 2019 году компания поставила 16.8 миллионов умных колонок. Доля рынка в этом секторе — 13.5%.3. BaiduЭто еще одна китайская компания, которая предоставляет веб-сервисы, основным из которых является поисковая система с таким же названием — лидер среди китайских поисковых систем. Помимо прочего, она является третьим крупнейшим поставщиком умных колонок в мире. По результатам прошлого года, компания поставила 17.3 миллионов умных колонок. Доля рынка — 13.9%.2. GoogleGoogle – американская транснациональная корпорация, работающая в целом ряде секторов в области информационных технологий. По результатам прошлого года, компания поставила 23.8 миллионов умных колонок. Доля рынка — 19.1%.1. AmazonЛидером по объему поставок стала американская компания Amazon, которая по итогам года поставила 37.3 миллионов колонок. Доля рынка — 29.9%.