Источник в ракетно-космический отрасли сообщил, что три предназначенные для запусков спутников ракеты-носителя тяжелого класса Протон-М возвращают с космодрома Байконур в Центр Хруничева для замены некачественных комплектующих.

Источник в ракетно-космический отрасли сообщил, что три предназначенные для запусков спутников ракеты-носителя тяжелого класса "Протон-М" возвращают с космодрома Байконур в Центр Хруничева для замены некачественных комплектующих.Благодаря разработанной "Роскосмосом" новой системе контроля качества в марте 2020 года были выявлены бракованные комплектующие, произведенные в 2015-2016 годах. Специалисты пришли к выводу, что их замена может быть произведена только в заводских условиях.Два из трех "Протонов" уже отправлены в Москву железнодорожным транспортом, еще один носитель будет отправлен позже, передает РИА Новости.