Запланированный на 18 апреля в Нью-Йорке турнир по смешанным единоборствам UFC 249 отменен. Ранее от участия в соревнованиях отказался российский боец Хабиб Нурмагомедов.
Запланированный на 18 апреля в Нью-Йорке турнир по смешанным единоборствам UFC 249 отменен. Ранее от участия в соревнованиях отказался российский боец Хабиб Нурмагомедов.
Как сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на журналиста ESPN Бретта Окамото, было принято решение перенести турнир на неопределенный срок. Проводить соревнования в условиях пандемии коронавируса сочли неуместным. Президент UFC Дэйна Уайт был до последнего настроен провести соревнования, но победила иная точка зрения.
Главным событием турнира должен был стать бой за звание чемпиона мира в легком месте между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. На прошлой неделе Хабиб отказался от участия в бое и предложил перенести поединок с Фергюсоном на август или сентябрь. Но организаторы турнира предпочли заменить Хабиба Джастином Гэтджи.