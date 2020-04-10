Запланированный на 18 апреля в Нью-Йорке турнир по смешанным единоборствам UFC 249 отменен. Ранее от участия в соревнованиях отказался российский боец Хабиб Нурмагомедов.

Запланированный на 18 апреля в Нью-Йорке турнир по смешанным единоборствам UFC 249 отменен. Ранее от участия в соревнованиях отказался российский боец Хабиб Нурмагомедов.Как сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на журналиста ESPN Бретта Окамото, было принято решение перенести турнир на неопределенный срок. Проводить соревнования в условиях пандемии коронавируса сочли неуместным. Президент UFC Дэйна Уайт был до последнего настроен провести соревнования, но победила иная точка зрения.Главным событием турнира должен был стать бой за звание чемпиона мира в легком месте между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. На прошлой неделе Хабиб отказался от участия в бое и предложил перенести поединок с Фергюсоном на август или сентябрь. Но организаторы турнира предпочли заменить Хабиба Джастином Гэтджи.