Несколько сотрудников Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова заразились коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ректора Виктора Садовничего. По его ..

Несколько сотрудников Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова заразились коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ректора Виктора Садовничего.По его словам, инфицированные сейчас находятся в Москве. За последнее время контактов с учебным заведением у них не было. Ректор добавил, что пандемия почти не затронула вуз.За прошедшие сутки в Москве зарегистрировали 1124 новых случая заболевания коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных в столице составляет 7822, уточняет .