Научное сообщество объединяется в борьбе с коронавирусом. Пятнадцать академий - России, Бразилии, Германии, Италии, США, Канады и ряда других стран - подписали совместное заявление, в котором подчеркнули настоятельную необходимость международного сотрудничества.

Научное сообщество объединяется в борьбе с коронавирусом. Пятнадцать академий — России, Бразилии, Германии, Италии, США, Канады и ряда других стран — подписали совместное заявление, в котором подчеркнули настоятельную необходимость международного сотрудничества.Как считают авторы документа, в этот критический момент крайне важно в режиме реального времени обмениваться научной информацией о вирусе и об исследованиях и разработках в области медицинских препаратов для борьбы с этим заболеванием, сообщает телеканал "Россия 24". Также академики подчеркивают, что нужно извлечь урок из нынешней ситуации и предотвратить появление новых патогенов.