После продолжительной болезни 9 апреля скончался актер Центрального академического театра Российской Армии Сергей Комаров. Он работал в этом театре с 1972 года и аккомпанировал легендарным артистам: Владимиру Зельдину, Ларисе Голубкиной, Алине Покровской и другим, играл во многих спектаклях.

После продолжительной болезни 9 апреля скончался актер Центрального академического театра Российской Армии Сергей Комаров.Он работал в этом театре с 1972 года и играл во многих спектакля. Кроме того, в разные годы аккомпанировал легендарным артистам: Владимиру Зельдину, Ларисе Голубкиной, Алине Покровской, Нине Сазоновой и Федору Чеханкову.Также ранее Сергей Комаров, как актер Театра Армии, в составе военно-шефских бригад выезжал в отдаленные гарнизоны нашей страны, а также в части Западной группы войск и в горячие точки: Афганистан и Чечню.Коллеги с большой теплотой вспоминают Сергея Николаевича Комарова. О времени и месте прощания с ним будет объявлено позднее, говорится в сообщении на сайте театра.