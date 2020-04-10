53-летний врач Абдул Мабуд Чоудхури, предупредивший премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о необходимости выделить медикам больше средств защиты, умер от коронавируса.

53-летний врач Абдул Мабуд Чоудхури, предупредивший премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о необходимости выделить медикам больше средств защиты, умер от коронавируса. Об этом сообщает The Mirror.Чоудхури был урологом и работал в больнице Гомертона в восточном Лондоне. У врача выявили положительный результат теста на коронавирус. Абдул Мабуд пробыл в больнице 15 дней. Вылечить его не удалось — мужчина скончался. У него остались жена и двое детей.18 марта Чоудхури написал срочное сообщение Борису Джонсону, в котором призывал выделить больше средств индивидуальной защиты для каждого медработника Великобритании. Врач отмечал, что они контактируют не только с заболевшими вирусом пациентами, но также со своей семьей. Абдул Мабуд говорил, что медработники должны также защитить себя и свое окружение в этом глобальном бедствии.Ранее сообщалось, что Бориса Джонсона выявили COVID-19. Его состояние улучшилось, но он до сих пор остается в отделении интенсивной терапии.