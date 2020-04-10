В США умерла экс-сотрудница Пентагона Линда Трипп. Она входила в число ключевых фигурантов внебрачной связи бывшего президента Штатов Билла Клинтона с Моникой Левински.

В США умерла экс-сотрудница Пентагона Линда Трипп. Она входила в число ключевых фигурантов внебрачной связи бывшего президента Штатов Билла Клинтона с Моникой Левински.Линде Трипп было 70 лет. Несколько дней назад у нее диагностировали позднюю стадию рака поджелудочной железы. Ранее бывшая сотрудница Пентагона лечилась от рака молочной железы, сообщает CNN.Скандал вокруг Клинтона и Левински разразился в 1997 году. Трипп тайно записала разговор с Моникой, которая призналась в интимной связи с президентом США. Эти записи Линда передала спецпрокурору Кеннету Старру, что позволило начать процедуру импичмента Билла Клинтона.Стоит отметить, что Левински и Трипп были подругами. Впоследствии первая возненавидела предательницу.В результате скандал закончился оправданием Билла Клинтона Сенатом Конгресса США.Невзирая на прошлое, накануне Моника Левински написала в социальной сети, что надеется на выздоровление Линды Трипп и не может представить, как тяжело ее семье.