Актер Центрального академического театра Российской Армии Сергей Комаров скончался 9 апреля после продолжительной болезни. Трагическую новость сообщила пресс-служба учреждения. Дата и ..

Актер Центрального академического театра Российской Армии Сергей Комаров скончался 9 апреля после продолжительной болезни. Трагическую новость сообщила пресс-служба учреждения. Дата и место прощания станут известны позднее.Как передает , Сергей Комаров служил в театре с 1972 года. Заслуженный артист играл в постановках "Экзамены никогда не кончаются", "Мы – русский народ", "Мандат" и многих других. Также он выезжал в горячие точки: в Афганистан и Чечню.