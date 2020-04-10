Руководство бельгийской Жюпилер-лиги еще не приняло решение о досрочном завершении футбольного сезона. Этот вопрос будет обсуждаться на генеральной ассамблее лиги 15 апреля.

Руководство бельгийской Жюпилер-лиги еще не приняло решение о досрочном завершении футбольного сезона. Этот вопрос будет обсуждаться на генеральной ассамблее лиги 15 апреля.Ранее сообщалось, что футбольный сезон в Бельгии будет досрочно завершен из-за пандемии коронавируса. Чемпионом провозглашался лидер основной части первенства "Брюгге". Но затеем УЕФА рекомендовал национальным федерациям не торопиться с завершением. В противном случае клубы этих стран не были бы допущены к матчам европейских кубков.В Бельгии отменили решение о досрочном завершении чемпионата. 15 апреля руководство лиги и сильнейших клубов страны решать, как продолжать сезон, а также судьбу финала Кубка Бельгии.