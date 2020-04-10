В Республике Бурятии 9 человек победили коронавирусную инфекцию. С начала эпидемии зарегистрировано 60 подтвержденных случаев заражения COVID-19, один умер. На данный момент на лечении остаются 50 человек.

В Республике Бурятии 9 человек победили коронавирусную инфекцию. С начала эпидемии зарегистрировано 60 подтвержденных случаев заражения COVID-19, один умер. На данный момент на лечении остаются 50 человек.Глава республики Алексей Цыденов заявил, что ситуацию в Бурятии с коронавирусом власти жестко контролируют.На сегодняшний день определены все контакты с заболевшими. Как уточняет ГТРК "Бурятия", это — 2226 человек. Продолжаются дезинфекционные и противоэпидемические мероприятия. В Республиканской клинической инфекционной больнице, по данным на 9 апреля, остается 91 пациент, в ГБУЗ "РКИБ" — 49 больных, девять выписаны из стационара. В реанимации лежат 6 тяжелых пациентов, на ИВЛ один. В детской больнице на лечении от COVID-19 — 12 детей.В центре гигиены и эпидемиологии в Республики Бурятия проведены тесты на коронавирус более 4,8 тысяч человек. Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер им. Г. Д. Дугаровой обследовал более 1,7 тысяч обратившихся. За последние сутки во всех лабораториях исследовано чуть меньше тысячи проб. Тест-системы в республике имеются в достаточном количестве.Напомним, 7 апреля в Улан-Удэ полицейские задержали 27-летнего местного жителя за распространение недостоверной информации — мужчина разместил непроверенные слухи в сообществе с 56 тысячами подписчиков. Задержанный работает в автосервисе, ранее он был судим за наркотики. Мужчине грозит штраф до 100 тысяч рублей.