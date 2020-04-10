В четырех многофункциональных медицинских центрах, которые возводит Минобороны, подходят к концу основные монтажные работы. Объекты расположены в Нижнем Новгороде, Одинцове, Подольске и Калининграде.

В четырех многофункциональных медицинских центрах, которые возводит Минобороны, подходят к концу основные монтажные работы. Объекты расположены в Нижнем Новгороде, Одинцове, Подольске и Калининграде.Там сейчас завершают внутреннюю отделку, вставляют окна и монтируют систему водоснабжения. Уже заключены соглашения с региональными организациями, которые будут подключать новые центры к сетям инженерно-технического обеспечения.Всего же таких строительных площадок – 16, работы идут круглосуточно. Их ведут специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России с участием инженерных и железнодорожных войск, сообщает телеканал "Россия 24".