За последние сутки в инфекционную больницу в Коммунарке поступило 72 человека. Всего на лечении в медцентре сейчас находится 424 пациента, сообщил главный врач клиники Денис Проценко в социальных сетях.

За последние сутки в инфекционную больницу в Коммунарке поступило 72 человека. Всего на лечении в медцентре сейчас находится 424 пациента, сообщил главный врач клиники Денис Проценко в социальных сетях.Он пояснил, что большинству — 355 пациентам — поставлен диагноз "внебольничная пневмония". Коронавирус COVID-19 подтвержден у 228 пациентов. В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 33 человека, 12 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Выписаны из Коммунарки за сутки 44 человека.По данным оперативного штаба на 8 апреля, всего в России зафиксировано 8 672 случаев заболевания. 580 пациентов уже выздоровели, 63 скончались. Больше всего заболевших в Москве — 5841 человек. На втором месте по числу зараженных Московская область — там коронавирус подтвержден у 549 человек.