Жителей Москвы, которые передвигаются на личном транспорте и нарушают карантин, с 10 апреля начнут штрафовать. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, ссылаясь на столичного мэра Сергея Собянина.

Жителей Москвы, которые передвигаются на личном транспорте и нарушают карантин, с 10 апреля начнут штрафовать. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, ссылаясь на столичного мэра Сергея Собянина.Отмечается, что машины тех, кто обязан соблюдать карантин, находятся под наблюдением. Тех, кто разъезжает по городу, нарушая режим, с завтрашнего дня будут "жестко наказывать".Данная мера затронет только тех, кто находится на официальном карантине. Имеются в виду граждане, заболевшие коронавирусом и находящиеся на домашнем лечении. Также оштрафовать могут контактировавших с ними близких родственников и людей, вернувшихся из-за границы.Собянин отметил, что фиксируется любой выход граждан из подъезда. Если раньше такие жесткие меры не предпринимались, людей штрафовали только в крайних случаях, то на сегодня после принятых федеральных, регионального законов по изменениям в Административном кодексе штрафы могут накладываться в автоматическом режиме.Ранее сообщалось, что московские суды оштрафовали девять человек за нарушение режима самоизоляции. В их числе гражданин, прибывший в Москву из Подмосковья без уважительных оснований, а также женщина, находившаяся на спортивной площадке.