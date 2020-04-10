Злоумышленники просили водителей остановить автомобиль, после чего нападали на последних, и угрожая предметом, похожим на нож, похищали денежные средства...

СО ОМВД России по району Измайлово г. Москвы направлено в суд уголовное дело о разбойных нападениях.Установлено, что фигуранты уголовного дела, используя мобильное приложение оператора такси, заказывали автомобили для осуществления поездок в разные районы г. Москвы. По пути злоумышленники просили водителей остановить автомобиль, после чего нападали на последних, и угрожая предметом, похожим на нож, похищали денежные средства, а также ценные вещи потерпевших. Аналогичным образом злоумышленники сове ршили два противоправных деяния. Общая сумма материального ущерба составила свыше 55 тысяч рублей.СО ОМВД России по району Измайлово г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам пр еступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой».В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Измайловский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28