В ночь на пятницу, 10 апреля, в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщили, что в Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом. Трое из умерших были моложе 45 лет.

В ночь на пятницу, 10 апреля, в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщили, что в Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом. Трое из умерших были моложе 45 лет.Отмечается, что скончавшиеся 39-летий и 42-летний пациенты имели проблемы с сердцем, 33-летняя женщина не была госпитализирована и не обращалась за медицинской помощью, сообщает РИА Новости. Четверо из умерших страдали хроническим бронхитом, Также все скончавшиеся имели сопутствующие заболевания.Всего в Москве общее число летальных исходов заболевания COVID-19 достигло 50.Как сообщалось, в период с 30 марта по 1 мая все горожане, вне зависимости от возраста, обязаны не покидать места проживания, а при необходимости выхода из дома соблюдать социальную дистанцию — не менее полутора метров. Такие меры предпринимаются для того, чтобы ограничить число передвижений по городу и контактов между людьми.Всего в России по состоянию на 9 апреля зафиксирован 10 131 случай заражения коронавирусом, 698 человек выздоровели, передает ТАСС. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву — 6 698. По данным федерального оперативного штаба, на утро минувшего четверга скончались 76 человек. Ддля информирования о ситуации в стране правительство России запустило ресурс стопкоронавирус.рф.