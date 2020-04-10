В Москве легкомысленное отношение россиянки к мерам безопасности привело к серьезным последствиям. Уточняется, что женщина закурила в самый неподходящий для этого момент. По данным , ..

В Москве легкомысленное отношение россиянки к мерам безопасности привело к серьезным последствиям. Уточняется, что женщина закурила в самый неподходящий для этого момент.По данным , гражданка завернула волосы в пропитанную керосином ткань. Таким образом женщина решила прибегнуть к средствам народной медицины. После этого она совершила опрометчивый поступок и зажгла сигарету – волосы моментально воспламенились. Пострадавшую пришлось экстренно госпитализировать и оперировать.