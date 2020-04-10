В Москве скончались 12 пациентов, у которых ранее выявили коронавирус COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе. Возраст умерших пациентов – от 33 до 87 лет. У всех инфицированных были ..

В Москве скончались 12 пациентов, у которых ранее выявили коронавирус COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе.Возраст умерших пациентов – от 33 до 87 лет. У всех инфицированных были сопутствующие заболевания, в частности, порок сердца, гипертония и атеросклероз, передает .Таким образом, число скончавшихся от коронавируса в Москве выросло до 50. Всего в столице заразились китайской инфекцией 6698 человек.