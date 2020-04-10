10.04.2020

2020-04-10 21:00:11

В поселке Сокол 160 гаражей бывших военнослужащих готовят к сносу

В поселке Сокол Суздальского района 160 металлических гаражей бывших военнослужащих могут быть снесены в самое ближайшее время. На чьей стороне закон и возможно ли добиться компенсации?

Чернобыльцы, чеченцы и афганцы. Большая часть этих людей выполняли свой долг в самых горячих точках по всему миру. Теперь они вынуждены отстаивать и свое имущество. 160 металлических гаражей в поселке Сокол в ближайшее время должны быть демонтированы. Военные начали их устанавливать с середины 80-х с согласия начальника гарнизона. Жизнь закрытого военного городка никого не касалась, а гаражи служили неким забором отделявшим военгородок от гражданских. Для ветерана Афгана Олега Олейникова оказалось открытием, что слово старшего офицера с точки зрения права не имеет никакого значения

Олег Олейников, житель п. Сокол, владелец гаража: «Мы обращались и в районную администрацию и в межрайонную прокуратуру в Суздале, но ответ приходил один - отписка. А какой контекст, что было там написано? Что данная земля никогда не была в министерстве обороны, что гаражи установлены незаконно».

Больше всего жителей поселка огорчает то, что с ними даже не посоветовались. Капитан запаса Алексей Бреславец признает, что закон не на их стороне, но права жителей, по его мнению, должны учитываться

Алексей Бреславец, житель п. Сокол, владелец гаража: «Получается это неправильно, понимаете. Как можно трактовать закон, это законы Российской Федерации, там конкретно написано, в первую очередь мы имеем право. Нас должны были собрать, предупредить. 160 человек».

В районной администрации жителям Сокола сочувствуют и обещают помочь. По мнению чиновников, оставить ситуацию де факто невозможно. Собственник приобрел землю с полуторасотней гаражей под жилую застройку. Решение о выделение гражданам другого участка для переноса металлических конструкций в администрации уже принято, в ближайшее время муниципалитет должен согласовать место, в том числе учитывая интересы бывших военных.

Светлана Фомина, председатель комитета по управлению имуществом и землеустройству администрации Суздальского района: «Жители наши знают, что никакие документы у них не оформлены не на эти земельные участки не на эти гаражи, сейчас мы готовы оказать им содействие и в соответствии с законом в установленном порядке оформить им участки для гаражей в другом месте. Поблизости».

Руководство района рекомендует владельцам гаражей уже сейчас позаботиться о своем имуществе. А на месте нелегальных построек появится коттеджный поселок.

Александр Сыпченко, Максим Котов, «Вести-Владимир»