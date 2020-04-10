Установлено, что злоумышленник ранее незаконно приобрел вышеуказанное наркотическое средство с целью последующего сбыта...

Сотрудники Отдельного взвода ППСП ОМВД России по району Метрогородок г. Москвы задержали 25-летнего приезжего по подозрению в покушении на сбыт наркотического средства – мефедрона.В ходе патрулирования территории сотрудники полиции для проверки документов обратились к водителю автомобиля «Киа», припаркованного на Вербной улице. При общении с мужчиной полицейские обратили внимание, что он заметно нервничает, поэтому было принято решение провести личный досмотр гражданина и транспортного средства.При осмотре автомобиля на заднем пассажирском сиденье в рюкзаке был обнаружен и изъят 31 сверток с порошкообразным веществом белого цвета, общей массой свыше 600 граммов. Проведенное исследование части изъятого показало, что данный материал содержит в своем составе наркотическое средство – мефедрон.Установлено, что злоумышленник ранее незаконно приобрел вышеуказанное наркотическое средство с целью последующего сбыта.Следствием ОМВД России по району Метрогородок возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73