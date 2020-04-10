Сдать кровь, доставить продукты или купить лекарства. В России проводится все больше волонтерских акций в связи с пандемией. Расширяется и круг получателей помощи – пожилые люди, дети с особенностями в развитии, а даже домашние питомцы. Конечно, не забывают и о тех, кто сейчас находится на передовой борьбы с коронавирусом. Речь о медиках.

Сдать кровь, доставить продукты или купить лекарства. В России проводится все больше волонтерских акций в связи с пандемией. Расширяется и круг получателей помощи – пожилые люди, дети с особенностями в развитии, а даже домашние питомцы. Конечно, не забывают и о тех, кто сейчас находится на передовой борьбы с коронавирусом. Речь о медиках. В Раменском бизнесмены и администрация района подарили врачам термосы, кулеры и микроволновки, все то, что пригодится во время долгих дежурств.В Центре крови Федерального-медико-биологического агентства сегодня ажиотаж. Впервые за последние несколько недель. Из-за коронавируса количество желающих сдать кровь сильно сократилось. А вот потребность больниц для проведения необходимых операций и других лечебных процедур – это 100 доноров в день – осталась прежней. Акцию по сбору крови решили провести члены "Молодежки" Общенародного фронта. На призыв откликнулись десятки неравнодушных.Пока медики не говорят о нехватке компонентов, но запас может быстро закончится. Поэтому пополнять его нужно регулярно. Сегодня же кровь для нуждающихся в ней пациентов сдали сотрудники Росгвардии и ОМОНа. Сбор материала организовали прямо в подмосковном подразделении Главного управления Росгвардии. Банк крови пополнился на 25 литров.Помочь пациентам и поддержать врачей. В нынешних условиях это особенно важно. Акция "Спасибо врачам" охватила буквально всю страну. Плакаты, аплодисменты, горячие обеды – выразить свою благодарность готовы многие. Предприниматели совместно с администрацией Раменского района решили обеспечить врачей тем, что может пригодиться им во время бесконечных дежурств. В наборах, которые передали медикам скорой помощи, термосы, кулеры для воды, микроволновки.Одна из таких самоотверженных медсестер – Ландыш Хайретдинова. Девушке из Казани всего 27, но врачом она мечтала быть с детства. Уже несколько лет трудится в Клинике медицинского университета.Последние недели были особенно трудными – бригады, в одну из которых входит Ландыш, выезжают на дом, проводят забор биоматериала и консультируют пациентов с подозрением на коронавирус. Работают без выходных. А с недавних пор — дополнительно выезжают для встречи туристов в аэропорт города.Не прекращают работу и волонтеры, которые помогают самой незащищенной группе населения – пенсионерам, именно они сейчас вынуждены сидеть в строгой самоизоляции. В Сочи в единый добровольческий штаб объединились активисты "Молодой гвардии Единой России", депутаты местного горсовета, общественники и просто неравнодушные люди. За несколько дней они получили и обработали больше тысячи заявок, на маршруты с доставкой самого необходимого пожилым людям ежедневно выходят около ста человек.Круг получателей помощи на период пандемии расширила и общественная организация инвалидов "Надежда". Обычно несколько раз в год благотворители готовят продуктовые наборы – и отправляют их семьям с детьми с особенностями развития. В этом году стандартную рассылку организовали раньше, а вместо приглашения подопечных в офис решили доставлять пакеты прямо в дом.Обычно они приходят играть к маломобильным детям. Но сейчас им тоже нужна помощь: фонд присоединился к акции "Мы вместе" и помог с покупкой продуктовых корзин и корма для собак.