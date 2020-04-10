Количество новых случаев за сутки - почти приблизилось к полутора тысячам. Итого - больше 10 тысяч заболевших - за всё время. К сожалению, есть и новые летальные случаи - в Москве и области, а также Санкт-Петербурге и Пермском крае. Всего - 13 человек.

Количество новых случаев за сутки — почти приблизилось к полутора тысячам. Итого — больше 10 тысяч заболевших — за всё время. К сожалению, есть и новые летальные случаи — в Москве и области, а также Санкт-Петербурге и Пермском крае. Всего — 13 человек.При этом, закономерно, растет число и тех, кто уже справился с инфекцией. За сутки — почти сто двадцать пациентов получили статус "здоров". И, как стало известно, теперь каждый из них — может помочь справиться с болезнью другим.В России начали использовать плазму крови выздоровевших в качестве препарата для лечения. Технология — проверена и одобрена клиническим комитетом. В Москве донорами стали уже одиннадцать человек, ранее переболевших COVID -19.Что такое COVID -19 каждый из доноров знает не понаслышке. Антитела в крови переболевшего вирусом, могут помочь кому-то еще справиться с болезнью. Сдавая сегодня плазму каждый из них спасет — троих человек."Течение было не очень легкое, пневмония была обширная, в течение полутора недель мне ничего не помогало, температура все время поднималась, был момент, когда дышать было тяжело, вот это самое сложное, а потом пошел на поправку", — рассказывает Дмитрий Задорожный, донор.Дмитрий Задорожный сам больше двух недель провел в Коммунарке. Коронавирус подхватил в Германии. Когда все закончилось — позвонили врачи, предложили стать стать донором. Таких как он пока всего 11 человек. Отбор очень строгий, медики обследуют каждого, чтобы убедиться — других заболеваний, таких как ВИЧ или гепатит нет. Но и это не все. Важна так называемая сила иммунного ответа — т.е. насколько полезна будет плазма для других пациентов."По всем зарубежным данным, применение плазмы положительно сказывается на течении болезни, поэтому мы очень тщательно выделяем тех пациентов, к которым будем ее применять, четырем пациентам в институте ее перелили", — сообщил Сергей Петриков, директор института Склифосовского.Технологию одобрил клинический комитет по борьбе с коронавирусной инфекцией. Такие процедуры уже проводят в Китае, США и Германии. В России в работу по переливанию плазмы включили институт Склифосовского, клиническую больницу 52, и Центр крови имени Гаврилова.Сама процедура — не новая. Еще в 90-е, здесь же в Склифе, переливанием плазмы успешно лечили от стафилококковых инфекций и других заболеваний. Сегодня этот метод может помочь спасти жизни больных коронавирусом. Переливание делают тяжелым пациентам — такую помощь уже получили 8 человек, которые сейчас проходят лечение в городских клиниках. Их состояние стабильно. А значит, говорят врачи — можно надеяться на улучшение.