За минувшие сутки в американском штате Нью-Йорк произошел чудовищный скачок смертей людей, зараженных коронавирусом. Об этом рассказал собственный корреспондент ВГТРК из Нью-Йорка Валентин Богданов в прямом эфире программы 60 минут.

За минувшие сутки в американском штате Нью-Йорк произошел чудовищный скачок смертей людей, зараженных коронавирусом. Об этом рассказал собственный корреспондент ВГТРК из Нью-Йорка Валентин Богданов в прямом эфире программы "60 минут".По его словам, Соединенные Штаты обогнали все страны мира по количеству больных коронавирусом COVID-2019. "За сутки штат потерял 797 человек от инфекции", — отметил он.Богданов сообщил, что в США изменились прогнозы по достижению так называемого пика смертности из-за заболевания: "Эту дату перенесли с 15 на 12 апреля, когда будет католическая Пасха".Как рассказал журналист, единственная положительная тенденция, которая наблюдается в Америке, это то, что не меняется число вновь выявленных заболевших.В то же время американские ученые считают, что коронавирусная инфекция в Нью-Йорк была занесена не с территории Китая."Ученые утверждают, что вирус в Соединенные Штаты попал из Европы в феврале, — сказал собкор. — И какое-то время находился в спящем режиме. После этого и произошла вспышка пандемии".По словам Богданова, крупнейшим очагом на территории США стала тюрьма округа Кук в Чикаго, где заболевших 353 человека."Это больше, чем на атомном авианосце "Теодор Рузвельт" и в доме престарелых в Сиэтле", — пояснил он."Это как раз и объясняет характер развития эпидемии", — продолжил журналист.Такая же ситуация произошла и в штате Вашингтон и в бедных районах Нью-Йорка, там сейчас наибольшие цифры по количеству заболевших. Это те места, где у людей нет медстраховок, они вынуждены продолжать работу, не могут самоизолироваться и у них нет никаких накоплений."В основном, это касается испаноязычных и чернокожих американцев. Например, в штате Иллинойс в городе Чикаго колоссальный рост заболевших среди афроамериканцев. Потому что они живут бедно, питаются плохо, местные власти доверяют им очень слабо. В итоге, эпидемия распространяется там очень быстро", — пояснил Богданов.Но, несмотря на самые разные прогнозы, американцы надеются выйти на так называемое плато. А президент США Дональд Трамп уверен, что коронавирусная инфекция будет преодолена.