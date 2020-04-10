Полиция в Воронеже задержала женщину, которая была в больнице у отца, госпитализированного с коронавирусом и, отказавшись после этого изолироваться в стационаре, сбежала из клиники.

Полиция в Воронеже задержала женщину, которая была в больнице у отца, госпитализированного с коронавирусом и, отказавшись после этого изолироваться в стационаре, сбежала из клиники.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал глава пресс-службы правительства Воронежской области Артем Сокольников.По его словам, женщина устроила в больнице скандал, забаррикадировшись в палате у отца и требуя отпустить его домой. С помощью полиции доступ в палату был открыт, но сама скандалистка сбежала из лечебного учреждения.Беглянку задержали в городском автобусе, после чего вернули в ту же больницу и взяли анализ на коронавирус. Против нее был составлен административный протокол по статье "нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения", который был передан в местный суд.Водителя и четырех пассажиров автобуса также отправили на самоизоляцию и под регулярное медицинское наблюдение.На данный момент в регионе заражение коронавирусом подтверждено у 33 воронежцев, ожидают результатов анализов в больницах 64 человека, на дому под наблюдением врачей находятся 210 пациентов.В России на 9 апреля зафиксирован 10 131 случай заражения коронавирусом, 698 человек выздоровели, 76 умерли.