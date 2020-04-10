Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков рассказал, когда мог появиться первый человек, инфицированный коронавирусом COVID-19. По его мнению, нулевой пациент возник в ..

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков рассказал, когда мог появиться первый человек, инфицированный коронавирусом COVID-19. По его мнению, "нулевой пациент" возник в октябре 2019 года, сообщает издание "Известия".Эксперт отметил, что болезнь обладает длительным инкубационным периодом. Это затрудняет поиски первого заразившегося. "Сложная задача для математиков и биоинформатиков", – подчеркнул Павел Волчков.Вирусолог добавил, что российские врачи справляются с распространением инфекции лучше, чем их американские, итальянские и испанские коллеги. Однако, чтобы победить коронавирус, России стоит перенять опыт у КНР, где ввели жесткие меры, сообщает .