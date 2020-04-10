Поддержка авиакомпаний станет следующим большим шагом, который предпримут власти США, после того как Федеральная резервная система (ФРС) объявит о новых кредитных программах для поддержки экономики, заявил министр финансов США Стивен Мнучин, передает Reuters.

Поддержка авиакомпаний станет следующим большим шагом, который предпримут власти США, после того как Федеральная резервная система (ФРС) объявит о новых кредитных программах для поддержки экономики, заявил министр финансов США Стивен Мнучин, передает Reuters.Мнучин пообещал, что он сообщит президенту США Дональду Трампу о переговорах с авиакомпаниями."Мы надеемся связаться с авиакомпаниями, чтобы получить предварительную информацию", — сказал Мнучин.По словам чиновника, его министерство хочет убедиться в том, что у авиакомпаний достаточно ликвидности, чтобы сохранить рабочие места.Мнучин, который ранее попросил конгресс о выделении еще $250 миллиардов на программу поддержки рынка труда в дополнение к уже выделенным $350 миллиардам, не согласился с требованием демократов-конгрессменов о прямом финансировании больниц и местных органов власти в рамках этой программы.Он сказал, что конгресс должен сначала утвердить дополнительные фонды для малого бизнеса и решить вопросы по поводу других потребностей на следующем этапе более широкого законопроекта по мерам поддержки бизнеса в рамках борьбы с последствиями вспышки коронавируса."Нам нужно больше денег для малого бизнеса. Президент выражался предельно ясно, — сказал Мнучин. — Он будет рад обговорить другие вопросы, такие как поддержка больниц и местных властей в следующем законопроекте. Но мы хотим получить деньги на программу поддержки малого бизнеса, которая снова имеет огромную двухпартийную поддержку".