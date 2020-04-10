Из масштабного пакета финансовых стимулов, выделенных Токио на борьбу с экономическими и социальными последствиями пандемии, $2,2 миллиарда пойдут на поддержку компаний, выводящих свое производство из Китая. Власти Японии связывают необходимость этого процесса с нарушенными коронавирусом цепочками поставок.

Япония выделила $2,2 миллиарда из своего рекордного пакета экономических стимулов на то, чтобы помочь местным производителям перенести производство из Китая. Токио ссылается на то, что пандемия коронавируса нарушает цепочки поставок между основными торговыми партнерами.Как уточняет Bloomberg, в пакете мер, предназначенных для компенсации разрушительных последствий вспышки коронавируса, заложены 220 миллиардов иен ($2 миллиарда) для компаний, возвращающих производство обратно в Японию, и 23,5 миллиарда иен для тех, кто хочет перенести производство в другие страны.Китай является крупнейшим торговым партнером Японии. Но так было в "довирусные" времена. В феврале импорт из Китая упал вдвое: в стране остановилось большинство предприятий. Это тут же ударило по японским производителям, которые столкнулись с серьезным дефицитом комплектующих.Решения о поддержке массового исхода японских компаний из КНР странным образом совпадают с запланированными на ближайшее время мероприятиями по укреплению дружеских связей между двумя азиатскими странами. Председатель КНР Си Цзиньпин должен был посетить с государственным визитом Японию в начале апреля, но визит, ставший бы первым подобным мероприятием за последние 9 лет, месяц назад отложили на неопределенный срок на фоне пандемии.