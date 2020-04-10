Мужчина незаконно присвоил имущество, не предприняв попытки возвратить его законному владельцу.

В конце марта в УМВД России по городу Владимиру поступило сообщение от жителя областного центра о краже его мобильного телефона.В ходе проверки полицейские установили, что заявитель обронил телефон в ходе потасовки на улице. Другие лица, участвовавшие в конфликте, по ошибке подобрали чужое имущество, но, находясь в автомобиле такси, обнаружили, что телефон им не принадлежит, и оставили его. Водитель такси никаких действий по возврату имущества не предпринял, незаконно присвоив вещь.Лицо, причастное к совершению данного деяния, было установлено в результате проведенных оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска. В отношении гражданина отделом дознания УМВД России по городу Владимир возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Похищенное имущество изъято.Кроме того выяснилось, что фигурант, используя указанный телефон, похитил денежные средства с банковского счета потерпевшего. По данному факту Следственным управлением городского УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета).Сотрудники полиции напоминают, что при находке вещей необходимо задуматься о правомерности Ваших действий: они будут расценены как уголовно-наказуемое деяние в случае, если имеется возможность найти законного собственника.В соответствии со ст. 227 Гражданского кодекса РФ, нашедший потерянную вещь, обязан немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее ее, или собственника вещи или кого-либо другого из известных ему лиц, имеющих право получить ее, и возвратить найденную вещь этому лицу. Если вещь найдена в помещении или на транспорте, она подлежит сдаче лицу, представляющему владельца этого помещения или средства транспорта. Если лицо, имеющее право потребовать возврата найденной вещи, или место его пребывания неизвестны, нашедший вещь обязан заявить о находке в полицию или в орган местного самоуправления. При этом нашедший вещь вправе хранить ее у себя либо сдать на хранение в полицию, орган местного самоуправления или указанному ими лицу.Несоблюдение лицом, нашедшим вещь и завладевшим ею, обязанностей по обнаружению собственника или иного владельца вещи, а также по возврату вещи таким лицам может свидетельствовать о намерении нашедшего незаконно присвоить вещь.Такого рода деяния могут подпадать под признаки состава преступления, предусмотренного главой 21 Уголовного кодекса Российской Федерации «Преступления против собственности», а в частности - частями 1 и 2 статьи 158 УК РФ «Кража», срок максимального наказания которой предусмотрен до 5 лет лишения свободы.