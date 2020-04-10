Всего в регионе - 42 заражённых

По состоянию на 10.00 10 апреля во Владимирской области зафиксировано четыре новых случая заболевания коронавирусом. Всего в регионе – 42 инфицированных COVID-19.По информации регионального управления Роспотребнадзора, 3 новых случая выявлены в Петушках, 1 – в Коврове. Таким образом в регионе насчитывается 42 случая заболевания коронавирусом:11 – в Муроме;10 – в Коврове (1 – летальный);8 – в Петушках;3 – в Кольчугино;2 – во Владимире;2 – в Александрове;2 – в Юрьев-Польском;1 – в ЗАТО Радужный;1 – в Собинке;1 – в Судогде;1 – в Гусь-Хрустальном;Резкое увеличение числа больных в регионе связывают с тем, что в лабораториях Управления Роспотребнадзора по Владимирской области увеличили объёмы проводимых анализов.