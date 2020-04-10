А самому старому - 87 лет

По состоянию на 10.00 10 апреля во Владимирской области зафиксировано уже 42 случая заражения короавинусом. По данным Белого дома, заболевшие по большей части – люди трудоспособного возраста от 40 до 50 лет.Самый тяжёлый пациент – 59-летняя женщина, врач «скорой» помощи из Петушков, работавшая в столице. Врачи делают всё возможное, чтобы спасти жизнь коллеге. Она подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких. У большинства же состояние оценивается как удовлетворительное. Пациенты из Владимира, например, готовятся к выписке.Как уже было написано ранее, возраст большинства заболевших – от 40 до 50 лет. Самый пожилой пациент – в Кольчугино, это 87-летняя женщина. Самый молодой пациент с COVID-19 – 23-летний житель Мурома.