Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готовится привлечь более $1 миллиарда для финансирования операций по борьбе с пандемией коронавируса до конца года, сообщили дипломаты, передает Reuters.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готовится привлечь более $1 миллиарда для финансирования операций по борьбе с пандемией коронавируса до конца года, сообщили дипломаты, передает Reuters.О намерении ВОЗ стало известно после заявления президента США Дональда Трампа о возможности пересмотреть финансирование организации со стороны Вашингтона.Дипломаты и эксперты считают, что ВОЗ необходимо больше ресурсов, чем когда-либо ранее, поскольку организация сейчас активно занимается мерами против вспышки COVID-19, в результате которой во всем мире уже заразилось 1,4 миллиона человек, а число погибших уже превысило 85 тысяч человек.Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус в своей речи перед дипломатами заявил, что выпустит свой новый план "в ближайшие дни". За первые три месяца года организация привлекла $675 миллионов.Один из источников Reuters рассказал, что ВОЗ хочет привлечь более $1 миллиарда, может быть, несколько миллиардов. Представитель ВОЗ не стал комментировать намерения организации.Глава организации решительно выступил в защиту работы ВОЗ на следующий день после того, как Трамп обвинил ее в "ориентации на Китай".Госсекретарь США Майк Помпео позже заявил, что Вашингтон переоценивает финансирование США для этого органа, заявив, что международные организации используют деньги американских налогоплательщиков, необходимые для достижения страной своих целей.