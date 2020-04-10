В ежедневном информационном бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщается, что в течение последних суток число заразившихся коронавирусом в мире возросло почти на 83 тысячи, что более чем на 9 тысяч превышает статистику предыдущего дня.

В ежедневном информационном бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщается, что в течение последних суток число заразившихся коронавирусом в мире возросло почти на 83 тысячи, что более чем на 9 тысяч превышает статистику предыдущего дня. Количество летальных исходов за сутки выросло на 6 287.По состоянию на 11:00 по московскому времени 9 апреля было зарегистрировано 1 436 198 заболевших и 85 522 скончавшихся, передает ТАСС. Больше всего заболевших и умерших в Европе: 759 661 и 61 516 случаев соответственно, за сутки число заболевших выросло более чем на 39 тысяч, скончавшихся — на 3 877.На втором месте – Северная и Южная Америки: там коронавирусом заразились в общей сложности 454 710 человек, 14 775 умерли. В течение суток там зарегистрировано 37 294 заболевших и 2 178 умерших. Третью позицию по заболеваемости занимает Западно-Тихоокеанский регион, где выявлены более 115 тысяч заболевших и почти 4 тысячи умерших.Среди стран мира больше всего инфицированных зарегистрировано в США — 395 030. На втором месте — Испания (146 690 случаев). Далее следуют Италия (139 422), Германия (108 202) и Китай (83 249).