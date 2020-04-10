Не загорайте и не шпарьте носы облучателями - настоятельная рекомендация пациентам от популярного в блогосфере медика. Терапевт Георгий Сапего - с миллионной аудиторией на Яндекс-дзене - заявил пользователям, что не стоит рассчитывать на живительную пользу солнечных лучей.

"Не загорайте и не шпарьте носы облучателями" — настоятельная рекомендация пациентам от популярного в блогосфере медика. Терапевт Георгий Сапего — с миллионной аудиторией на Яндекс-дзене — заявил пользователям, что не стоит рассчитывать на живительную пользу солнечных лучей.Как бы в пику тем, кто уверен, что прогулки в ясную погоду могут спасти от вируса. Или, по крайней мере, укрепить организм. С точки зрения специалистов, всё обстоит несколько иначе. Под влиянием солнца иммунитет наоборот снижается. Так что эффект может быть обратный — риск заболевания " вирусными, бактериальными и другими инфекциями" только вырастет. В этом выводе врач ссылается на Всемирную организацию здравоохранения.Ну и отдельно — про популярные лампы с ультрафиолетом. На поверхностях они действительно "убивают заразу". Но чреваты ожогами, в том числе и глаз — вплоть до временной слепоты. В общем, от сложных приборов советует отказаться, ну а с солнцем — быть осторожнее. Дескать, "если просто загорать, то вероятность заболеть может только увеличиться".Хорошая погода после сырой и пасмурной зимы, конечно, гонит людей не улицу. Любителям позагорать хочется сразу получить свою дозу солнца, и многим кажется, что ясная погода в апреле – это абсолютно безопасно, ведь весеннее солнце, по мнению многих, бьет "по касательной" и не может вызвать ожогов или других неприятных последствий. Однако это не так. Более того, потепление совершенно не повод пренебрегать карантинными мерами."Сначала было мнение, что, возможно, солнце и тепло помогут. Но затем, когда коронавирус начал распространяться, даже в Австралии, где было лето, и там он тоже очень активно распространялся. Из того, что мы знаем сейчас о коронавирусе, я думаю, что смена сезонов и лето не повлияет на его распространение. Сейчас сезонности у коронавируса нет", — считает Пранав Пандит, научный сотрудник Института здоровья и ветеринарной медицины Калифорнийского университета в Дейвисе, Сакраменто, Калифорния.Но вернемся к воздействию солнечных лучей на организм. Давно доказано, что апрельское солнце в неограниченных дозах может принести много вреда не то, что на юге, а даже в средней полосе России! Всемирная организация здравоохранения проводила исследования. Конечно, дефицит ультрафиолета — тоже плохо. Возникает нехватка витамина Д, из этого может пострадать костная система. Но избыток УФ-лучей тоже вреден! Причем, в условиях пандемии "передозировка" солнцем может вызывать угнетение иммунной системы.Учёные выяснили, что ультрафиолет способен менять активность и распределение некоторых клеток, отвечающих за "запуск" иммунного ответа нашего организма. А эксперименты на животных подтвердили, что под влиянием солнца может возрасти риск заболевания вирусными, бактериальными, паразитарными и грибковыми инфекциями."С другой стороны, солнце, оно способствует тому, что убиваются иммунные клеточки в верхних слоях кожи. И также убиваются клетки и более глубоко, в более глубоких слоях кожи. И вот как раз это нарушает, как наружный иммунитет кожный, из-за чего и возникают опухолевые процессы в коже, так и могут нарушаться и иммунные процессы в общем в организме", — поясняет Елена Кудряшова, врач-терапевт, заведующая медицинским центром.Немного теории. К ультрафиолетовому излучению относятся волны в диапазоне от 100 до 400 нанометров. Они имеют более короткую волну, чем видимое излучение и идут сразу вслед за рентгеновскими лучами.В зависимости от длины волны ультрафиолет имеет разное воздействие на живые организмы. Самые опасные лучи из области "Ц" полностью поглощаются озоном. Однако, определённый процент биологически активной радиации всё же доходит до поверхности Земли!А теперь посмотрим на распределение максимальных значений УФ-индекса по месяцам, например, в Москве. Как вы видите, в апреле максимум оказывается существенно выше безопасного значения в три единицы, то есть уже в апреле при долгом воздействии прямых солнечных лучей вы вполне можете получить ожог кожи, ухудшение зрения и снижение иммунных функций организма.Согласно прогнозам вплоть до воскресенья уровень ультрафиолетового излучения будет относительно низким, а вот 12 апреля значения индекса в Центральной России могут подняться до уровня 3-5 единиц. Находиться на таком ярком солнце длительное время в условиях пандемии – не то что вредно, а просто опасно.Ведь именно люди с пониженными функциями иммунной системы оказываются в группе риска.