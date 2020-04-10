Обрушившийся на нашу планету уханьский коронавирус отвлек внимание человечества от не менее опасной эпидемии, постепенно развивающейся все последние годы. Речь идет об отходах, с переработкой которых не справляются даже самые развитые страны.

Обрушившийся на нашу планету уханьский коронавирус отвлек внимание человечества от не менее опасной "эпидемии", постепенно развивающейся все последние годы. Речь идет об отходах, с переработкой которых не справляются даже самые развитые страны.Если вынести за скобки откровенный пиар, то вывод напрашивается самый тревожный – ни в России, ни где-то еще в мире кардинально решить проблему переработки мусора до сих пор так и не удалось. Вынужденный карантин и, как следствие, масса свободного времени для россиян могут стать подспорьем в том, чтобы спокойно и взвешенно разобраться: как после победы над короновирусом нам победить и мусорную "пандемию".Принято считать, что наша страна числится среди отстающих в деле использования вторичных ресурсов. Это, однако, скорее результат работы журналистов, чем реальность. Ни в США, ни в странах Евросоюза пока не нашлось способов справиться со все увеличивающимся объемом мусора без причинения вреда окружающей среде.Тем не менее, в некоторых российских СМИ очень любят ставить в пример россиянам "просвещенную Европу". Если поверить авторам этих то ли кем-то ангажированных, то ли добросовестно заблуждающихся материалов, страны Евросоюза сегодня представляют собой нечто среднее между райским садом и планетой Альфа из популярной кинокомедии "Кин-дза-дза". Практика, являющаяся, как известно, критерием истины, эту радужную картину разбивает целиком и полностью.Согласно , свалки в нашей стране нельзя располагать ближе, чем в полукилометре от жилой застройки. А в Чехии и Германии не редкость мусорные полигоны в сотне-двух метров от жилых домов. И вряд ли в нашу эпоху глобализации европейский мусор чем-то отличается от российского.Та же история с сортировкой бытового мусора. Да, в ряде стран жители обязаны сортировать свои отходы под страхом серьезных штрафов. Но какова дальнейшая судьба этих мусорных фракций? В 2019 году, по данным немецкого статистического портала Statista, Европа перерабатывала только 30% своих пластиковых отходов. Остальные 70% либо под видом "переработки", либо вывозятся на утилизацию в другие страны.В начале марта нынешнего года жители румынской столицы – Бухареста – были сильно озадачены резким скачком загрязнений в воздухе. Спешное , предпринятое после массовых возмущений горожан, показало, что причиной выброса стала деятельность нескольких "перерабатывающих компаний", сжигавших мусор, нелегально доставленный из Великобритании. В итоге британский мусор попросту отравил воздух в нескольких других европейских странах. Так себе решение экологической проблемы, не правда ли?А вот как обстоит дело в Соединенных Штатах, которые тоже очень любят ставить в пример россиянам по всякому поводу."Переработка мусора в США разрушена, – на днях блог Института Земли (Earth Institute) Колумбийского университета. – Поскольку переработка в США на протяжении многих лет зависела от Китая, наша внутренняя инфраструктура по переработке никогда не развивалась, поэтому у нас не оказалось никакого экономичного или эффективного способа утилизации отходов после ухода Китая с этого рынка... Без вывоза в Китай пластмасс, картона, бумаги и стекла вся отрасль переработки отходов в США оказалась опрокинута".Столкнувшись с необходимостью самостоятельно справляться с собственным мусором, американцы неожиданно для себя открыли, что множество считавшихся утилизируемыми отходов просто невозможно переработать. Это, например, загрязненные посторонними веществами пластики: использованные соломинки от напитков, упаковки продуктов питания. Даже просто испачканные при сборе и транспортировке бумага, стекло и картон практически невозможно (или слишком дорого) очистить до степени пригодности к загрузке в перерабатывающие линии.Теперь всему этому мусору дорога либо на свалки, либо в инсинераторы – специальные печи для сжигания отходов. Но свалки выбрасывают в атмосферу углекислый газ, метан, летучие органические соединения и другие опасные загрязнители, а производительность печей достаточно ограничена. В общем, ответственным за экологические программы американским чиновникам впору растеряться, что в общем-то и произошло.Ситуация осложняется тем обстоятельством, что в Соединенных Штатах нет федеральной программы утилизации мусора. Решать судьбу бытовых отходов традиционно приходится местным общинам – аналогам российских мэрий и городских администраций. А тем временем из 267,8 миллиона тонн твердых бытовых отходов, произведенных американцами, например, в 2017 году, были переработаны или компостированы только 94,2 миллиона тонн, то есть чуть больше четверти. Все остальное отправилось на свалки или в страны с низкими экологическими требованиями, занявшими освобожденную Китаем нишу – в Камбоджу, Бангладеш, Гану, Лаос, Эфиопию, Кению и Сенегал. Понятно, что ни о какой переработке в этих странах не может быть и речи.Подводя итог, можно смело сказать, что полностью готового, идеального решения мусорной проблемы пока нигде в мире не придумано. На этот вызов человечеству еще только предстоит ответить – развитием технологий и внедрением экологически ответственного поведения самих людей.