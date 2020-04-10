Эксперты ВТО ожидают падения мировой торговли в текущем году на 13-32%. Восстановление же может начаться уже в следующем году, однако насколько активным и успешным оно будет, зависит от того, сколько продлится пандемия и что будут предпринимать власти отдельных стран.

ВТО оценила потенциальные потери глобальной торговли из-за пандемии коронавируса. Прогноз экспертов даже в самом оптимистичном сценарии предполагает серьезное снижение.COVID-19 нарушает нормальную экономическую активность по всему миру, и спад торговли в этом году может оказаться серьезнее, чем во время глобального кризиса 2008-2009 годов, отмечают эксперты организации. Так что в лучшем случае показатели просядут примерно на 13%, полагают они, а в худшем — на 32%."Почти все регионы будут испытывать двузначное сокращение объемов торговли в 2020 году, причем экспорт из Северной Америки и Азии пострадает больше всего, — говорится в обзоре организации. — Торговля, по всей видимости, сильнее всего будет падать в секторах со сложными цепочками создания стоимости, особенно в области электроники и автомобильной продукции".Объем товарной торговли в 2019 году уже упал на 0,1%, что было обусловлено торговой напряженностью и замедлением экономического роста, отмечают в ВТО. Долларовая стоимость мирового товарного экспорта в 2019 году упала на 3% до $18,89 триллиона.Восстановление показателей ожидается уже в следующем году. Однако, как отмечают экономисты, все будет зависеть как от продолжительности пандемии, так и от эффективности мер, предпринимаемых правительствами."Этот кризис в первую очередь является кризисом в области здравоохранения, который вынудил правительства принять беспрецедентные меры для защиты жизни людей, — заявил генеральный директор ВТО Роберто Азеведо. — Ближайшая цель состоит в том, чтобы взять под контроль пандемию и уменьшить экономический ущерб людям, компаниям и странам. Но политики должны начать планировать, что делать после пандемии".