Приговоренный к 23 годам тюремного заключения за преступления сексуального характера 68-летний голливудский продюсер Харви Вайнштейн, излечился от коронавируса и вышел из карантина. Заболевание проходило бессимптомно.

Приговоренный к 23 годам тюремного заключения за преступления сексуального характера 68-летний голливудский продюсер Харви Вайнштейн, излечился от коронавируса и вышел из карантина. Заболевание проходило бессимптомно.Как сообщалось, громкий скандал в Голливуде разгорелся после того, как одного из наиболее влиятельных американских кинопродюсеров обвинили в домогательствах десятки женщин, в том числе, известные актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд, напоминает РИА Новости. На волне обвинений Харви Вайнштейн был уволен из собственной компании, а власти Нью-Йорка начали в его отношении расследование. Продюсер выдвинутые против него обвинения отрицал.