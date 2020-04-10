Хоккеисты казанского Ак Барса, а также тренеры и персонал клуба, перечислят дневную зарплату на благотворительные цели. Деньги пойдут на борьбу с коронавирусной инфекцией.

Хоккеисты казанского "Ак Барса", а также тренеры и персонал клуба, перечислят дневную зарплату на благотворительные цели. Деньги пойдут на борьбу с коронавирусной инфекцией.Клуб "Ак Барс" решил помочь жителям Татарстана, оказавшимся в сложной ситуации из-за пандемии коронавируса. На перечисленные деньги будут приобретены "наборы добра", в которые войдут продукты питания и средства индивидуальной защиты, сообщает ТАСС.Наборы будут бесплатно распределены среди жителей Татарстана, чей возраст превышает 65 лет, а также среди маломобильных граждан.