Дверь подъезда якобы намертво заварена коммунальщиками, поскольку в одной из квартир находится человек с COVID-19. Такое сообщение сейчас расходится по мессенджерам в Краснодаре. И сопровождается соответствующим фото. Которое, как и сам текст, само собой, не имеет ничего общего с реальностью.

Дверь подъезда якобы намертво заварена коммунальщиками, поскольку в одной из квартир находится человек с COVID-19. Такое сообщение сейчас расходится по мессенджерам в Краснодаре. И сопровождается соответствующим фото. Которое, как и сам текст, само собой, не имеет ничего общего с реальностью.Очередной образец довольно изобретательного и нестандартного по форме коронавирусного фейка сегодня опровергнут кубанской полицией. И сюда же, например, новости из Липецка. Где недостоверная информация распространяется уже не только в виртуальном пространстве, но и в виде листовок.Распечатанные объявления — от лица сотрудников управляющей организации. Мол, дезинфекцией помещений и придомовых территорий должны заниматься сами жильцы. Для чего им, как утверждается, будут предоставлены таблетки хлоргексидина с инструкцией.Тут пришлось реагировать региональной Госжилинспекции: говорят, ничего подобного не размещали. Значит постарались то ли некие пранкеры, то ли желающие посеять панику. Которых теперь предстоит вычислить. Ну а вообще — разнообразных фальшивок так много, что настало время их систематизировать по критериям и категориям.На этот фейк даже шаржи есть. Мол, стандарт связи 5G распространяет коронавирус. И не просто распространяет. А избирательно, по радиоволнам отыскивает себе жертв с ослабленным иммунитетом.Российские учёные уже целую энциклопедию составили. Делят слухи и фейки на группы. Псевдомедицинские советы, например: мол, пейте водку, коронавирус не пристанет. Или вот: народные рецепты, вроде оберегов от инфекции. За безумные деньги на онлайн-площадках продают. И ведь кто-то же покупает.Но это ещё самое "безобидное". Рассказ "Полины из Италии" многие видели в фейсбуке. Про врачей, которые "мрут, как мухи". Про то, что "не хватает грузовиков трупы вывозить". Ситуация там тяжёлая, факт. А эта Полина якобы всё самое страшное видела своими глазами. В том числе на закрытых объектах."Она пишет очень эмоциональный текст и упирает на личные свидетельства. В реальности — часть того, что она говорит от первого лица, она прочитала в местных газетах. Этот текст начинает присылаться — с фразами — это моя знакомая, знакомая моей знакомой, троюродная племянница, Полина меняется на Анну, Анна — на Машу, в конце концов мы уже имеем текст, который не имеет отношения к тому, что происходит в Италии", — поясняет Александра Архипова, руководитель группы "Мониторинг актуального фольклора" Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС.В возникновении мифов ничего удивительного нет. Пандемия, нервы сдают, понятно. Но зачастую это не просто "страшные сказки". Фейки реально опасны."Это классическое кликушество! Те же самые группки людей, которые распространяют письма от плачущих медсестёр… и так далее. Это механизм стар, как мир, дорогие друзья! Все эти вещи — просто один из инструментов для людей, которые используют массовую истерию в своих интересах", — уверен Кирилл Стрельников, политический обозреватель, блогер.Ещё пример из энциклопедии фейков — это рекомендации некоего "доктора Юры Климова" из Ухани."Публичное распространение заведомо ложной информации грозит штраф от семисот тысяч рублей до полутора миллионов, либо принудительные работы до трёх лет либо лишение свободы до трех лет. Я, как человек, который имеет медицинское образование, и работавший судмедэкспертом иногда такую чушь читаю в сети", — признается Константин Трапаидзе, юрист.В общем, если кто-то публично заявляет, что "ночью чёрные вертолеты начнут поливать город дезинфекцией" — популярный, кстати, фейк, он недавно ходил в сети. Или, допустим, что коронавирус якобы придумало мировое правительство для уменьшения популяции людей, то у этого фейкомёта в России все шансы не просто серьёзно потерять в деньгах. Но и загреметь за решётку. По закону коронавирусного времени.