Ситуация с коронавирусом в Москве становится все более проблемной. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

Ситуация с коронавирусом в Москве становится все более проблемной. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.Из быстрого распространения COVID-19 вмегаполисе власти задействовали городские поликлиники и более 40 частных клиникв работе с больными опасной инфекцией.По словам Сергея Собянина, ситуация скоронавирусом в Москве "набирает обороты". Он добавил, что идетбыстрый рост больных с пневмонией. При этом большая часть поступает в больницыеще до того, как узнает о своем диагнозе "коронавирус", передаетОн отметил, что в больницах, в которыхесть компьютерная томография, на системной основе начинают диагностироватьпациентов с коронавирусом и оказывать им амбулаторную помощь.Источник телеграм-канала"Подъем" в одной из частных клиник Москвы рассказал, что персоналготовят к круглосуточному режиму работы. По его словам, новых работниковстараются не брать, а тем, кто не сможет провести полную смену на ногах,предлагают уволиться."Говорят, закупайте памперсы", –отметил инсайдер. Сотрудникам, проживающим не в гордое, предлагают общежитие. В стационарах столицы лечение проходят ужеболее 6,5 тысяч больных коронавирусом. Заммэра Анастасия Ракова заявила, чтобольницы и станции скорой помощи в суловиях эпидемии работают "на пределе".