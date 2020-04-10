Глупо пытаться сбалансировать мировой спрос на нефть за 3 месяца. Нефтяная промышленность должна понимать, что массовый переизбыток нефти и нефтепродуктов сохранится еще долго. Учитывая все это, единственной целью производителей нефти должно стать ограничение поставок и недопущение катастрофического сценария, при котором объем запасов нефти дойдет до предела.

Глупо пытаться сбалансировать мировой спрос на нефть за 3 месяца. Нефтяная промышленность должна понимать, что массовый переизбыток нефти и нефтепродуктов сохранится еще долго. Учитывая все это, единственной целью производителей нефти должно стать ограничение поставок и недопущение катастрофического сценария, при котором объем запасов нефти дойдет до предела.Без сокращений хранилища будут полностью заполнены нефтью уже к середине года, через 2-3 месяца. При этом ожидается, что спрос останется неизменным до июля. Таким образом, если ОПЕК+ хочет избежать полной остановки поставок нефти из-за заполненных резервуаров, у нее нет другого выбора, кроме как провести сокращения.Сокращения ОПЕК+ должны составить 10 миллионов баррелей в сутки независимо от вклада США. Тем не менее США не останутся в стороне: в Америке идут сокращения, закрываются нефтяные буровые установки. Эти сокращения легко достигнут 1 миллиона баррелей в сутки.Но и этого будет недостаточно. Во II и III кварталах основное внимание нужно уделить тому, чтобы не наводнить мировые хранилища нефти, однако Саудовская Аравия и Россия будут стремиться заручиться долгосрочными обязательствами от США после сообщений президента Трампа о сокращении нефти. И тот факт, что государственные регуляторы США присоединяются к дискуссии, уже является большой победой для Саудовской Аравии и России. США пытались убедить рынки в том, что антимонопольное законодательство не воспрепятствует заключению соглашений. Капиталистический характер добычи нефти в США и строгие законы, запрещающие сговоры, всегда воспринимались как непреодолимое препятствие для присоединения США к переговорам ОПЕК+, но теперь кажется, что США готовы сделать исключение.Время идет. Из-за спроса цены будут сохраняться на крайне низких уровнях для производителей нефти в США в ближайшие месяцы. Сейчас самое время заключить долгосрочную сделку. В интересах ОПЕК сохранить цену Brent на уровне около $30 в течение этого переговорного периода.Если не учитывать это ненормальное падение спроса на нефть, ОПЕК+ будет стремиться разработать стратегию на будущее и подготовиться к жизни после коронавируса. На стабильном рынке даже переизбыток нефти в 1 миллион баррелей в день может привести к ценовому хаосу, как показывают данные за последние 15 лет. В таблице 1 дается крайне приблизительное представление об этом "нормальном" мире. Эти цифры ни в коем случае нельзя назвать точными, поскольку на цены на нефть влияют другие факторы, помимо баланса спроса и предложения. Есть также временной разрыв между ценовым исходом и нефтяным балансом.Вот дорожная карта для соглашения об устойчивом уровне мирового производства между ОПЕК+ и регулирующими органами США. Это соглашение касается не только сокращений в краткосрочной перспективе, но и создает основу для будущей координации между производителями нефти:Соглашение должно быть заключено между ОПЕК, Россией и представителями правительства США, которые могут вводить нефтяные квоты. Скорее всего, это будут регуляторы основных нефтедобывающих штатов, Техас, Северная Дакота и т. д. Чем больше, тем лучше.Срок действия соглашения должен составить от 3 до 5 лет. Действие соглашения о введении сокращений в США начнется с апреля 2020 года или когда мировой спрос на нефть достигнет 95% от уровня 2019 года, в зависимости от того, что произойдет позже.Пока не начнутся сокращения, на цены на нефть в США будут влиять вынужденные остановки в сфере экономики и логистики. В течение этого периода ОПЕК+ начнет наращивать объемы потребления нефти по мере необходимости, чтобы отвечать растущему спросу с двумя ключевыми целями: поддерживать относительно нормальный уровень запасов и цены в пределах $30-40.После того как будут достигнуты эти условия, производство в США должно будет быть сокращено до 10 миллионов баррелей в сутки с 13 миллионов баррелей в сутки (уровень 2019 года) с соблюдением ежеквартальных усредненных показателей.Поскольку для спроса требуется больше или меньше баррелей, на долю ОПЕК+ придется 80%, а на долю США — 20% изменений, согласно доле каждой из сторон в общем объеме мировых поставок.Реальные цены на 2021 год должны поддерживаться на уровне $50–60.Все вышесказанное звучит слишком упрощенно и чересчур оптимистично, тем не менее мировые нефтяные игроки склонны принять структуру предложения, которая ограничит волатильность. Это поддержит устойчивые инвестиции в сектор разведки и добычи нефти, а также стабильные доходы правительств и частных предприятий.