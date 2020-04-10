Мужчина, взявший в заложники родную сестру и двух ее детей, задержан, никто не пострадал, сообщил мэр Пятигорска. Подробностей спецоперации он озвучил.

Мужчина, взявший в заложники родную сестру и двух ее детей, задержан, никто не пострадал, сообщил мэр Пятигорска. Подробностей спецоперации он озвучил.После многочасовых переговоров 29-летнего злоумышленника вывели из квартиры и быстро доставили в отделение полиции. По неподтвержденным данным, он давно состоял на учете у психиатра, а недавно перебрался из Москвы в Пятигорск, где живут его родственники.Что сподвигло мужчину взять в заложники сестру и ее детей, остается неизвестным. В качестве выкупа он требовал 200 тысяч долларов, встречу с главой Чечни Рамзаном Кадровым и самолет. Сестру и племянников он не трогал, но не давал им выйти в подъезд.СКР уже возбудил уголовное дело по статье "Захват заложников".