Чемпион России Зенит коронавируса организует еженедельную доставку продуктов владельцам абонементов, чей возраст превышает 65 лет, и маломобильных групп населения. Эта акция будет действовать во время пандемии коронавируса.

Чемпион России "Зенит" коронавируса организует еженедельную доставку продуктов владельцам абонементов, чей возраст превышает 65 лет, и маломобильных групп населения. Эта акция будет действовать во время пандемии коронавируса.Доставка продуктов будет производится с соблюдением всех мер безопасности и с бесконтактной передачей, сообщает "Спорт-Экспресс". Первые наборы будут доставлены 10 апреля. Период доставки будет действовать до завершения режима самоограничения.Продуктовая корзина составлена на основе рекомендаций профильных международных организаций и городских учреждений социальной политики и здравоохранения. Наборы уже доставлены ветеранам "Зенита".