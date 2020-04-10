На Южном Урале раскрыто уголовное дело, напоминающее голливудский триллер. Подозреваемого в жестоком убийстве нашли спустя десять лет после преступления, передает ГТРК Южный Урал.

На Южном Урале раскрыто уголовное дело, напоминающее голливудский триллер. Подозреваемого в жестоком убийстве нашли спустя десять лет после преступления, передает ГТРК "Южный Урал".ЧП произошло в 2010 году. По информации СК, мужчина совершил нападение на собутыльницу, с которой они познакомились накануне, в ее квартире. В результате конфликта подсудимый осколком зеркала нанес ей многочисленные ранения. Как уточнили эксперты, в общей сложности женщина получила 40 ударов. Однако отыскать виновника тогда не удалось, и дело пришлось приостановить.В ноябре 2019 года эта история получила продолжение. Преступника удалось вычислить благодаря шраму на руке, который он получил, порезавшись осколком зеркала при убийстве. Его причастность была подтверждена и генетической экспертизой."Обвиняемый полностью признал свою вину и написал явку с повинной. В настоящий момент он находится в тюрьме, где отбывает наказание в виде десяти лет лишения свободы за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков", – пояснили в Следственном комитете по Челябинской области.